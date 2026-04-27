グラビアアイドルちとせよしの（26）が26日、自身のインスタグラムを更新。黄色のワンピースショットを投稿した。「実は黄色も好きな色」と明かし、胸元を大胆に露出したデザインのキャミソール風ミニワンピース姿でイスに膝を立てた格好で座ったり、床に寝転んだりしたポーズを披露。「だんだん夏が近付いてくるね〜」と季節を感じつつ、「⁡何枚目が好き？」と呼びかけた。ファンやフォロワーからも「全部大好き」「全部か