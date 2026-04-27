グラビアアイドルちとせよしの（26）が26日、自身のインスタグラムを更新。黄色のワンピースショットを投稿した。

「実は黄色も好きな色」と明かし、胸元を大胆に露出したデザインのキャミソール風ミニワンピース姿でイスに膝を立てた格好で座ったり、床に寝転んだりしたポーズを披露。「だんだん夏が近付いてくるね〜」と季節を感じつつ、「⁡何枚目が好き？」と呼びかけた。

ファンやフォロワーからも「全部大好き」「全部かわいい」「鮮やか爽やか初夏の雰囲気可愛い過ぎ〜」「オトナのオンナ感出ていて素敵」などのコメントが寄せられている。

ちとせは佐賀・神崎市出身。佐賀北高卒業後、鉄工所に勤務。高校時代の趣味だったコスプレ姿の投稿がきっかけでスカウトされグラビアアイドルに。18年10月、DVD「ピュア・スマイル」でグラビアデビュー。同年に鉄工所を退職して上京。「元鉄工所勤務のグラビアアイドル」のキャッチフレーズを持つ。19年には日本テレビ系「ものまねグランプリ特別編」に「Hカップの有村架純」として出演。23年9月からはアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動。24年には浜松オートの8代目イメージガール就任。趣味は夢占い。キックボクシング。特技は大食い、絵画。身長158センチ。バスト95センチ、Hカップ。血液型A。愛称は「よしのん」。