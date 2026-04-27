日本単独介入判断の3つの条件＝「行き過ぎ」を逆手に取る 日本の通貨当局は、2022年、2024年と断続的に円安阻止の米ドル売り・円買い介入を行った。そしてそれ以前の為替市場への介入は、2010～2011年にかけて断続的に行われた円高阻止の米ドル買い・円売り介入だった。以上の為替介入の開始は、すべて米ドル／円が5年MA（移動平均線）を±2割以上かい離した水準だった（図表1参照）。【図表1】米ドル／円の5年MAかい離率（