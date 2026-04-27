稲垣吾郎が明かした「干され話」4月21日、元SMAP・稲垣吾郎（52歳）がパーソナリティを務める生放送のラジオ番組『THE TRAD』（TOKYO FM）に、お笑い芸人・狩野英孝（44歳）がゲスト出演。稲垣、草磲剛（51歳）、香取慎吾（49歳）が旧ジャニーズ事務所を退所後にインターネットTV・ABEMAで行った特番『72時間ホンネテレビ』（’17年11月2日〜5日放送）で共演した際の裏話が明かされた。当時、3人は大きな事務所を出たばかり