All About ニュース編集部は2026年4月7日、全国の20〜60代の女性292人を対象に「なりたい顔の芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回の調査では、女性限定でアンケートを行っています。また、「30代女性俳優」を対象としてランキングを作成。幅広い世代の女性がなりたい、人気女性俳優をランキング化しています。それでは、「この人の顔になりたいと思う30代女性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。【8位まで