【女性が選んだ】「この顔になりたい」と思う30代女性俳優ランキング！ 「石原さとみ」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は2026年4月7日、全国の20〜60代の女性292人を対象に「なりたい顔の芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回の調査では、女性限定でアンケートを行っています。
また、「30代女性俳優」を対象としてランキングを作成。幅広い世代の女性がなりたい、人気女性俳優をランキング化しています。
それでは、「この人の顔になりたいと思う30代女性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位は石原さとみさんです。石原さんは、2002年に「ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを受賞し芸能界入り。2003年には映画『わたしのグランパ』で俳優デビューし、NHK連続テレビ小説『てるてる家族』や、NHK大河ドラマ『義経』でヒロインを務めすぐに大ブレークします。
高い演技力を誇る石原さんですが、美しいビジュアルでも人気を獲得。アメリカ映画サイト「TC Candler」が発表する「世界で最も美しい顔100人」に何度もランクインするなど、顔の美しさが高く評価されています。
回答者からは、「同性からでもセクシーと感じる」（20代／東京都）、「子どもがいると思わせないくらいの美貌」（50代／愛知県）、「横顔がとにかくキレイ。目も口も素敵で欠点がないと思う」（20代／北海道）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは北川景子さんです。北川さんは、2003年に雑誌『Seventeen』（集英社）の専属モデルとして芸能界デビュー。『美少女戦士セーラームーン』（CBC・TBS系）で俳優デビューを果たし、さまざまな人気作品で主演を担当しています。
そんな北川さんは、「女性が選ぶ『なりたい顔』ランキング」で1位の常連としておなじみ。過去には、テレビ番組で発表された「国民5万人が本気で選んだ最も美人だと思う女性芸能人ランキング」で1位を獲得するなど、日本を代表する美人俳優として有名です。
回答者からは、「クールさと女性らしさを兼ね備えているところも魅力的だと感じます」（30代／茨城県）、「美人で上品、大人っぽい顔立ちで完全にドストライクな顔」（40代／愛知県）、「きれいさもかわいさもカッコ良さもあるから」（30代／北海道）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
また、「30代女性俳優」を対象としてランキングを作成。幅広い世代の女性がなりたい、人気女性俳優をランキング化しています。
それでは、「この人の顔になりたいと思う30代女性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位：石原さとみ／71票
2位は石原さとみさんです。石原さんは、2002年に「ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを受賞し芸能界入り。2003年には映画『わたしのグランパ』で俳優デビューし、NHK連続テレビ小説『てるてる家族』や、NHK大河ドラマ『義経』でヒロインを務めすぐに大ブレークします。
高い演技力を誇る石原さんですが、美しいビジュアルでも人気を獲得。アメリカ映画サイト「TC Candler」が発表する「世界で最も美しい顔100人」に何度もランクインするなど、顔の美しさが高く評価されています。
回答者からは、「同性からでもセクシーと感じる」（20代／東京都）、「子どもがいると思わせないくらいの美貌」（50代／愛知県）、「横顔がとにかくキレイ。目も口も素敵で欠点がないと思う」（20代／北海道）などの意見が寄せられました。
1位：北川景子／99票
1位に選ばれたのは北川景子さんです。北川さんは、2003年に雑誌『Seventeen』（集英社）の専属モデルとして芸能界デビュー。『美少女戦士セーラームーン』（CBC・TBS系）で俳優デビューを果たし、さまざまな人気作品で主演を担当しています。
そんな北川さんは、「女性が選ぶ『なりたい顔』ランキング」で1位の常連としておなじみ。過去には、テレビ番組で発表された「国民5万人が本気で選んだ最も美人だと思う女性芸能人ランキング」で1位を獲得するなど、日本を代表する美人俳優として有名です。
回答者からは、「クールさと女性らしさを兼ね備えているところも魅力的だと感じます」（30代／茨城県）、「美人で上品、大人っぽい顔立ちで完全にドストライクな顔」（40代／愛知県）、「きれいさもかわいさもカッコ良さもあるから」（30代／北海道）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)