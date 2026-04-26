飯塚オートのSG「第45回オールスター」は3日目を終えた。10Rに登場の森且行（52＝川口）だが、スタート後の行き足がひと息。8番手で1角を回り、そこから位置を上げられず8着に敗れた。「凄く滑る。全然（ダメ）だね」。2日目のレース後、マフラーを交換したが、即効性はなし。なかなか霧の中を抜け出せない森だ。