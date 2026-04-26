【漫画】本編を読む不倫サレ妻の復讐譚は、最後にシタ側が完膚なきまでに懲らしめられる結末が多い。しかし『サレた私は夫の墓へ』（河野アカ：原作、おみき：漫画/KADOKAWA）は、サレ妻の復讐を描いている物語であるが、ほかではあまり見ない結末となっているために独特な読後感が残る作品だ。主人公・由美は25歳のときに夫と結婚し現在34歳。パートをしながら4歳のひとり息子とともに3人で暮らしていた。息子は不妊治療の末