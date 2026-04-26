マンチェスター・ユナイテッドでプレイするMFブルーノ・フェルナンデスには、昨夏にサウジアラビアへ向かうのではといった話題があった。しかしブルーノは残留を選び、今季ここまでリーグ戦で8ゴール18アシストと圧巻の働きを見せている。今季途中には指揮官がマイケル・キャリックに代わり、チームの調子も上向いている。残留の決断は正しかったと言えるか。英『BBC』によると、ブルーノは昨夏色々と考えることがあったと振り返っ