◆ファーム・リーグ中日―巨人（２６日・ナゴヤ球場）巨人が集中打で均衡を破った。両軍無得点の８回、この回から代わった中日の２番手・勝野を攻め、増田大輝内野手、浅野翔吾外野手の連打で無死一、二塁のチャンスを作ると、２番・中山礼都外野手が右翼線へ適時二塁打を放ち先制。続く岡田悠希外野手が中前へはじき返し二者を迎え入れ、計３点を奪った。