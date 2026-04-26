フリーアナウンサーの白戸ゆめの（30）が26日、都内で行われた1st写真集『Lily』（光文社）の発売記念記者会見に登壇。自身の圧巻のスタイルについて語った。【写真多数】服の上からもわかる圧巻のプロポーション…ピンクのドレスが似合う白戸ゆめのKSB瀬戸内海放送でアナウンサーとして活躍後、フリーに転身した白戸。“女子アナ界No.1”と称される圧倒的なスタイルで数々の雑誌の表紙を飾ってきた。報道陣との質疑応答で「“