白戸ゆめのアナ、“女子アナ界No.1スタイル”の自負 55センチ驚異のくびれ「いわゆる“ボンキュボン”じゃないですけど…」
フリーアナウンサーの白戸ゆめの（30）が26日、都内で行われた1st写真集『Lily』（光文社）の発売記念記者会見に登壇。自身の圧巻のスタイルについて語った。
【写真多数】服の上からもわかる圧巻のプロポーション…ピンクのドレスが似合う白戸ゆめの
KSB瀬戸内海放送でアナウンサーとして活躍後、フリーに転身した白戸。“女子アナ界No.1”と称される圧倒的なスタイルで数々の雑誌の表紙を飾ってきた。報道陣との質疑応答で「“女子アナ界No.1”と言われているがその自負は？」と聞かれた白戸は「そうですね。（今回）ウエストは55センチまで絞りまして…」と驚きの告白。
「もともとウエストは細い方だった」と言い、「生まれてから幼少期からずっとくびれがあるような体型をしていたので。たぶんフラフープが大好きで、ずっとフラフープやってたのもあって、くびれたのかなと思っています」と、その体型の“原点”を明かした。
そのうえで「いわゆる“ボンキュボン”じゃないですし、それぞれだと負ける部分はあるかもしれないですけど、全体的なこのバランスっていうところではNo.1って言わせてもらえたらなと思ってます」と自らのスタイルを誇った。
21日に発売となった本作は、南国の地・パタヤを舞台に「新しい私を探す旅」をテーマに撮影。ピーチやプールでの王道の水着カットに加えて、今回は初のTバックビキニカット、今までに見せたことのない“攻めた”ランジェリーカットにも挑戦するなど、白戸の覚悟が伝わるこん身の作品となっている。
白戸は、1995年9月28日生まれ、東京都出身。慶応義塾大学卒業後、2018年、KSB瀬戸内海放送入社。21年9月に同社を退社しフリーアナウンサーに。同年よりNHK BS『熱血バスケ』MCを務め、その後は『東京インフォメーション』（TOKYO MX）のキャスターも務める。現在は『N-FIELD』（FM NACK5）のパーソナリティなどを担当。
【写真多数】服の上からもわかる圧巻のプロポーション…ピンクのドレスが似合う白戸ゆめの
KSB瀬戸内海放送でアナウンサーとして活躍後、フリーに転身した白戸。“女子アナ界No.1”と称される圧倒的なスタイルで数々の雑誌の表紙を飾ってきた。報道陣との質疑応答で「“女子アナ界No.1”と言われているがその自負は？」と聞かれた白戸は「そうですね。（今回）ウエストは55センチまで絞りまして…」と驚きの告白。
そのうえで「いわゆる“ボンキュボン”じゃないですし、それぞれだと負ける部分はあるかもしれないですけど、全体的なこのバランスっていうところではNo.1って言わせてもらえたらなと思ってます」と自らのスタイルを誇った。
21日に発売となった本作は、南国の地・パタヤを舞台に「新しい私を探す旅」をテーマに撮影。ピーチやプールでの王道の水着カットに加えて、今回は初のTバックビキニカット、今までに見せたことのない“攻めた”ランジェリーカットにも挑戦するなど、白戸の覚悟が伝わるこん身の作品となっている。
白戸は、1995年9月28日生まれ、東京都出身。慶応義塾大学卒業後、2018年、KSB瀬戸内海放送入社。21年9月に同社を退社しフリーアナウンサーに。同年よりNHK BS『熱血バスケ』MCを務め、その後は『東京インフォメーション』（TOKYO MX）のキャスターも務める。現在は『N-FIELD』（FM NACK5）のパーソナリティなどを担当。