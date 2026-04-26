遺族年金を受給している方の中には、「子どもが成長した後はどうなるのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。特に、子どもが18歳になると支給が終了すると聞くと、その後の生活に不安を覚えるのは自然なことです。 さらに、「自分が60歳になったときに再び遺族年金を受け取れるのか」という疑問もよく聞かれます。この記事では、遺族年金の仕組みを整理しながら、受給が終了する理由や再び受給できる可能性