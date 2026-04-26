ASUS JAPAN株式会社は、ビジネスおよびデイリーワーク向けモニター「VA34VCPSR」と「VA249QGSE」の2機種を、4月24日より全国の家電量販店およびECサイトで順次発売する。 【画像あり】ドッキングステーションやスタンド性能を確認 34型曲面モデル「VA34VCPSR」は、USB-C 1本でノートPCへの96W給電と有線LAN接続が可能なドッキングステーション機能を備える。23.8型モデル「VA249QGSE」