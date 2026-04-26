ASUS JAPAN株式会社は、ビジネスおよびデイリーワーク向けモニター「VA34VCPSR」と「VA249QGSE」の2機種を、4月24日より全国の家電量販店およびECサイトで順次発売する。

【画像あり】ドッキングステーションやスタンド性能を確認

34型曲面モデル「VA34VCPSR」は、USB-C 1本でノートPCへの96W給電と有線LAN接続が可能なドッキングステーション機能を備える。23.8型モデル「VA249QGSE」は、120Hzのリフレッシュレートと調整機能の柔軟性を両立している。

「VA34VCPSR」は、21:9のアスペクト比と1500Rの曲率を採用した34型ウルトラワイドモニター。広い作業領域により、複数のウィンドウを並べたマルチタスクに対応する。

USB-Cポートは最大96WのPower Deliveryに対応し、ノートPCへの給電、映像伝送、データ転送、本体備え付けのRJ45ポートを介した有線LAN接続をケーブル1本で完結できる。解像度はHDR10対応のUWQHD（3440×1440）で、曲面パネルにより目から画面端までの距離を均一に保つ設計。スタンドは130mmの高さ調節、左右のスウィーベル、チルトに対応する。

「VA249QGSE」は、フルHD IPSパネルを採用した23.8型モニター。ビジネス向けながら120Hzのリフレッシュレートと1ms（MPRT）の応答速度を備え、Adaptive-Syncにも対応する。

スタンドは高さ調節、スウィーベル、チルトに加え、画面を縦長に使えるピボット機能も搭載。インターフェースはHDMI、DisplayPortに加え、VGA（D-Sub）ポートを装備し、幅広いデバイスとの接続に対応する。

両製品は、長時間の作業による疲れを軽減するASUS Eye Careテクノロジーを搭載している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）