【全3回の第1回】今から約30年前、1995年4月、京都府の山中でバラバラになった女性の死体が発見された。殺害されたのは4月26日深夜から翌日未明と見られている。被害者は地元の看護師（44）。このいわゆる「主婦首なし殺人事件」で逮捕されたのが、彼女と不倫関係にあったAという運転手の男である。が、この時Aは不起訴で釈放されている。被害者と最後に会っていたなど、状況証拠はあったものの決め手に欠けたのである。それから