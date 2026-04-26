◇パ・リーグ日本ハム2―4オリックス（2026年4月25日京セラD）日本ハムは打線が思うようにつながらずに3連敗を喫した。特に主砲レイエスが7回2死満塁で一邪飛に倒れるなど3度の好機で凡退。新庄監督は昨季2冠王の「爆発を待つしかない」と期待を込めた。右肘手術から復帰登板し、レイエスが満塁機で抑えられた吉田について新庄監督は「ここからまた活躍して年俸が上がって、僕に1％持ってきてくれたらな」と冗談交じり