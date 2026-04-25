春のＧ?シリーズが中休みとなる今週、香港では春シーズンのクライマックスとされるチャンピオンズデーが４月26日に開催される。シャティン競馬場を舞台とした同開催では、チェアマンズスプリントプライズ（芝1200ｍ）、チャンピオンズマイル（芝1600ｍ）、クイーンエリザベス?世カップ（芝2000ｍ）と、３つの国際Ｇ?が行なわれる。いずれも世界的に注目度の高いレースだが、なかでもチェアマンズスプリントプライズは、目下の"