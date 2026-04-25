パペットスンスンのグッズが必ず当たるHappyくじが発売決定。（写真）Happyくじ「パペットスンスン」全景品Happyくじ「パペットスンスン」が、2026年5⽉29⽇（⾦）より、セブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて発売されます。Happyくじ「パペットスンスン」景品：全9等級＋LAST賞を徹底紹介！SP賞 パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ©PUPPET SUNSUN/PS committee Happyく