◇高校野球春季四国大会1回戦高知商5―3阿南光（2026年4月25日むつみスタジアム）高校野球の春季四国大会が25日に開幕し、高知商が今春選抜出場の阿南光（徳島）を5―3で制して初戦を突破した。プロ注目の最速148キロ右腕・北添颯志（3年）が8奪三振、3失点完投勝利を挙げた。3―0の初回に適時失策と犠飛で2点を失うも、2回以降は8回に許した適時打による1失点のみと立て直した。「球自体は良くなかった」と最速143