子どもたちがサバイバル体験する人気漫画シリーズのイベントが、25日、益城町のグランメッセ熊本で始まりました。 「絶体絶命！？キミたちのサバイバル」は学習漫画の「科学漫画サバイバル」シリーズを体験できる全国でも人気のイベントで今回、熊本では初開催となります。 会場には不時着した飛行機からの脱出など、絶体絶命のシチュエーションを再現した10以上の体験ブースが設けられています。 訪れ