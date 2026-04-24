ＪＹＰエンターテインメントが２４日、足首のけがで休養中だったＴＷＩＣＥのダヒョンがワールドツアーに限定的に参加すると発表した。公式サイトでは、「ＴＷＩＣＥダヒョンの健康状態と今後のスケジュールに関するお知らせ」のタイトルで更新。「ダヒョンは現在、疲労骨折の治療とリハビリに専念しております。最新の診察の結果、当初診断された部位は改善傾向にあることが確認されました」と報告。続けて「ワールドツアーで