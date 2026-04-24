ＪＹＰエンターテインメントが２４日、足首のけがで休養中だったＴＷＩＣＥのダヒョンがワールドツアーに限定的に参加すると発表した。

公式サイトでは、「ＴＷＩＣＥダヒョンの健康状態と今後のスケジュールに関するお知らせ」のタイトルで更新。「ダヒョンは現在、疲労骨折の治療とリハビリに専念しております。最新の診察の結果、当初診断された部位は改善傾向にあることが確認されました」と報告。続けて「ワールドツアーでファンの皆様にお会いしたいというダヒョンの強い願い、そして回復状況、さらに医療専門家との協議に基づき、ダヒョンの体調に過度な負担をかけないよう、範囲を限定した上で今後の公演に参加することを決定いたしました」とつづった。

２５、２６、２８日に控える東京・ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）公演から復帰すると報告。「ただし、当面の間、振り付けや一部のパフォーマンスへの参加は制限される場合がございます」と説明した。

心配をかけたファンへの謝罪をつづった上で、「今後もダヒョンの健康を最優先に考え、完全な回復に向けて全力でサポートしてまいります。皆様からの温かい励ましとご支援に心より感謝申し上げます」と呼びかけた。

グループは２０２５年７月からワールドツアーを開催中。ダヒョンは２月に行われた北米ツアーには参加していなかった。