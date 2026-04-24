【モデルプレス＝2026/04/24】5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）が4月23日、グループのYouTubeチャンネルを更新。モカ（MOKA）のイメージチェンジに注目が集まっている。【写真】21歳K-POP美女「一瞬誰かと」黒髪→金髪ベリーショート大胆イメチェン姿◆モカ、金髪ベリーショート姿に反響新曲「It’s Me」のキャンペーン映像を公開した同グループ。メンバーはそれぞれ白を基調とした衣装に身を包み、クールな表情を見せた