ゴールデンウイークが、もうすぐやってきます。うまく休みを取れば、10日を超える長い休暇も可能です。せっかくの機会ですから、旅行に出かけたり、アウトドアを楽しんだり、ゆっくり過ごしたいものです。とはいえ、今年は少し事情が違うようです。ガソリン価格は不安定で、物価の上昇も気になります。遠出をためらう人も多いかもしれません。そんな中で注目されそうなのが、首都圏で気軽に楽しめるエンタメです。いわゆる「安近短