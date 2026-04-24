〜 2025年度の「倒産発生率（普通法人）」動向 〜2025年度の倒産発生率は、10年間で最悪の0.284％（前年度0.278％）となった。コロナ禍の資金繰り支援が浸透した2021年度は0.167％まで低下したが、その後は円安などによる物価高や人材確保による人件費の上昇などで倒産件数は増勢に転じ、倒産発生率の悪化が続く。2025年度の企業倒産は2年連続で1万件を超えた。2月以降、イラン情勢の緊迫感は続いていて、原油をはじめ関連製品