人気レースクイーンの央川かこ（31）が24日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。黒レザーのミニスカ・コス姿を披露した。「今週末はSUPER1FORMULAオートポリス戦VANTELINTEAMTOM'S36号車坪井選手、37号車サッシャ選手の応援よろしくお願いします」と、25、26の両日に大分県日田市のレーシングコース「オートポリス」で開催される全日本スーパーフォーミュラ選手権の第3戦をPR。黒レザーのミニ