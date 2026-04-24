春キャベツ+αで、おいしい副菜 みずみずしく甘みのある春キャベツは、そのままでも他の食材と組み合わせてもおいしい！今回は春キャベツをメインにした副菜のレシピバリエーションをご紹介。その日に冷蔵庫にある食材で、パパッと「あと1品」が作れます。 塩気のある食材と相性抜群 春キャベツはアンチョビ、ちくわ、ハムなど塩気のある食材と相性がよく、うまみを吸っておいしい副菜ができますよ。キャベツだけのおかずにはに