愛子さま・佳子さまは旧宮家養子と政略結婚！？　続く「男子誕生」のプレッシャー

皇族の数が減少し、公務の担い手が不足している中、国は皇室典範改正に意欲を見せている。特に浮上しているのが「旧宮家」からの「養子案」だ。しかし、旧宮家は戦後、皇室を離れ、これまで一般人として生活してきた。そうした人々が突然、皇族になれるのだろうか。さらには旧宮家の養子と愛子さま・佳子さまの結婚案もあるとか。

前編記事『「皇室の未来」を閉ざす高市政権の「旧宮家養子案」――専門家が懸念する「小室圭さん以上のバッシング」』に引き続き、皇室の養子案について専門家に聞いた。

養子の子孫は天皇になる可能性がある

皇族数の減少により公務の担い手が不足し、次世代の継承者が秋篠宮家長男・悠仁さまおひとりという状況が続いている。人数を確保し、皇室を維持させるための対策は急務だが、そうした中で浮上した「養子案」が波紋を広げている。

長年、皇室研究を続けている名古屋大学の河西秀哉教授は強い懸念を示す。

「制度だけを整えたところで、実際に誰が養子になるのでしょうか。自由に生きてきたのに、突然、皇族になる。困惑される方ばかりだと思いますよ」（前出・河西教授）

仮に「養子案」が採用されとしても、旧宮家の男系男子に皇位継承権は与えられない方向で議論は進められている。だが……。

「悠仁さまに男子が生まれなかった場合、養子の旧宮家の系統で男子が誕生すれば、その子孫が継承する可能性はあるんです」（同前）

養子になった本人は天皇にならなくても、その子孫が天皇になる可能性があるというのだ。つまり、のちの『天皇を育てる人たちを皇室に入れるための養子縁組』ともいえるのだ。

その意味では、養子となった人物は常に「男子誕生」のプレッシャーにさらされることになるだろう。

旧宮家男性との結婚して皇室を維持

「養子案」のほかにも、愛子さまや佳子さまら皇族女性と旧宮家の男性を結婚させ、男系を維持する案もあるという。

「旧皇族男性と佳子さま、愛子さまがご結婚し、男系をつなげていくという考えを述べる人たちもいます。しかし、いかにして国民の理解を得るかという問題はありますし、何よりご本人方の思いがあります」（同前）

戦後以降、皇族方は恋愛結婚が続いてきた。上皇陛下は美智子さまと軽井沢のテニスコートで出会い、天皇陛下は晩餐会の場で雅子さまに一目惚れ。秋篠宮殿下と紀子さまは大学の先輩後輩という関係だ。そうした出会いや結婚を国民は歓迎してきた。

それが令和のこの時代に、本人たちの意思とは関係ない政略結婚を進めることになれば違和感を覚える国民も少なくないだろう。

「天皇皇后両陛下も政略結婚を望んでおられないように感じます。皇族方ばかりではなく、国民も同様に思っているのではないでしょうか」（皇室ジャーナリスト）

愛子天皇は誕生しないのか

そのため、愛子さまや佳子さまら女性皇族が結婚後も皇室に残るという案や、女系・女性天皇についても議論されている。

ただし、これらにも問題がないわけではない。皇族女性の結婚相手と子どもは“皇族にはしない”、つまり、“女系は認めない”という意見が根強くあるからだ。そうなると、女性皇族たちも結婚後は“一般人”になることはなく、公務を担い続ける。一方で、“家族は皇族ではない”という歪な構造が生まれる。

「この方針は『結婚しても、高齢になるまでずっと公務は続けてもらう』というものです。ご本人たちはもちろんですが、新しいご家族のご負担も相当なものになるでしょう」（前出・河西教授）

前出の河西教授は「本当に今後も皇室を残すのであれば、『男系男子』にこだわっていては難しい」と強調する。

「まずは愛子さまを女性天皇として認め、その後、そのお子さまたちにつないでいけば、天皇家は男性が生まれなくても繋がり続けます。性別に関わらず、血筋でつながっていくことは可能にしなければならない」（前出・皇室ジャーナリスト）

愛子さまは今年25歳、佳子さまは32歳になる。皇室を存続させるため、早急に建設的な議論が必要だ。

【こちらも読む】『「愛子天皇の夫」有力候補は「早稲田大卒のアラサー男性」、安倍晋三も推薦した「名家の息子」の素顔』

【こちらも読む】「愛子天皇の夫」有力候補は「早稲田大卒のアラサー男性」、安倍晋三も推薦した「名家の息子」の素顔