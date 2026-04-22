安達結希さん（京都府警提供）虫好きで昆虫図鑑をよく読んでいた―。京都府南丹市で行方不明になり、遺体で見つかった市立園部小の安達結希さん。同級生や保護者らは活発で優しい子と語るが、父親の話題になると表情が曇ったという。遺体が見つかった山林近くの献花台には22日、結希さんを悼み、数え切れないほどの花や菓子が供えられていた。献花台に夫婦で訪れた80代男性は「同い年の孫がいる。なぜこんなことになったのか」