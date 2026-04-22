阪神・大山悠輔内野手（３１）が２２日のＤｅＮＡ戦（横浜）で２打席連発となる２号ソロと３号満塁弾を放った。２打数２安打５打点２四球の活躍だったが、孤軍奮闘もむなしくチームは６―７で競り負け、敵地で２連敗を喫した。３点のビハインドを追う３回。２四球と相手守備の失策から生まれた二死満塁のチャンスで迎えた第２打席だった。虎の背番号３は、初球１４７キロの直球に思い切りよくバットを振り抜くと白球は高々と舞