阪神・大山悠輔内野手（３１）が２２日のＤｅＮＡ戦（横浜）で２打席連発となる２号ソロと３号満塁弾を放った。２打数２安打５打点２四球の活躍だったが、孤軍奮闘もむなしくチームは６―７で競り負け、敵地で２連敗を喫した。

３点のビハインドを追う３回。２四球と相手守備の失策から生まれた二死満塁のチャンスで迎えた第２打席だった。虎の背番号３は、初球１４７キロの直球に思い切りよくバットを振り抜くと白球は高々と舞い上がり右翼席へ着弾。一気に試合をひっくり返すグランドスラムに虎党たちが陣取る三塁側からは割れんばかりの大歓声が送られた。大山は２回にも２号ソロを放っており、２打席連続となるアーチとなった。

とはいえ、最終的に接戦を落としてしまったこともあり、試合後の大山の表情は険しかった。「結局勝たないと意味がない。もっと何かできたんじゃないかと反省もあります」と責任感をにじませつつ「やっぱり試合に勝つか負けるかなんで。明日勝って帰れるようにしたいと思います」と前を向いた。

投げては先発・茨木が立ち上がりの初回だけで６安打４失点と、ベイ打線に集中打を浴びる乱調。５回途中までマウンドに立ち続けたが、９安打５失点という結果でお役御免となった。

その後、阪神ベンチは継投策に移行し、勝機を探ったが、６―６と同点の８回にマウンドへ送られた４番手・ドリスが勝又に決勝の左前適時打を献上。チームは２夜連続でクロスゲームを落とす格好となった。

藤川監督は試合後、「普段から出続けている選手は疲労があるだろうし、悔しさも持っていると思う。毎日ギリギリの勝負。全部が全部いい方向には行かない」と語り、次戦を見据えた。