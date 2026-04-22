米国のトランプ大統領は２１日、期限切れ間近だったイランとの停戦の延長を発表し、戦闘終結に向けた再協議は先延ばしとなった。双方とも早期の合意と事態収束を望んでいるものの、相手が先に折れるのを期待して圧力をかけ続ける構図は変わらない。一触即発の状況は続いている。（ワシントン池田慶太、国際部吉形祐司）トランプ氏、海上封鎖でイランに「１日５億ドルの損失」発表直前の２１日午後、米ホワイトハウスでは