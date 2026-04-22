《病み上がりに、いきなり小魚かよ》《病気の子どもに小魚？お粥は？》そんなツッコミが、4月21日放送の連続テレビ小説『風、薫る』第17話で相次いだことが話題となっている。「この日、りん（見上愛）は美津（水野美紀）に、捨松（多部未華子）からトレインドナース（正規の訓練を受けた看護師）にならないかと勧誘されたことを打ち明けますが、美津は大反対。そんな中、りんの娘・環（宮島るか）が熱を出してしまったのです