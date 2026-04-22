《病み上がりに、いきなり小魚かよ》

《病気の子どもに小魚？お粥は？》

そんなツッコミが、4月21日放送の連続テレビ小説『風、薫る』第17話で相次いだことが話題となっている。

「この日、りん（見上愛）は美津（水野美紀）に、捨松（多部未華子）からトレインドナース（正規の訓練を受けた看護師）にならないかと勧誘されたことを打ち明けますが、美津は大反対。

そんな中、りんの娘・環（宮島るか）が熱を出してしまったのです。翌朝には回復し、寝起きにりんが環に食べさせたのが、小魚の佃煮でした」（芸能記者）

あまりにも違和感のあるチョイスは、次の『あさイチ』でも話題に。

「1児の母である鈴木奈穂子アナは、『みんなで、病み上がりに小魚食べるんだって話しながら見てたんですけど』と苦笑い。博多大吉も『お粥とかね、あのへんが定番ですけど』と語ると、鈴木アナは『（当時は）そうだったのかな？どうでしょうね』と、小魚を食べさせる風習があったのかどうか、やや不満げでした」（同前）

視聴者だけでなく、スタジオの出演者たちも同様に困惑していたようだ。

「美津は熱が出た環に、ねぎを中に入れた手ぬぐいを首に巻いていました。これは風邪を引いた際の昔ながらの民間療法で、ねぎの成分“アリシン”がのどや鼻の炎症に効くとされています。

そこで“ねぎを首に巻く”という対応とともに、この小魚を食べさせるシーンが翌22日放送の第18話で回収されるのかと思いきや、それもなく、モヤモヤだけが残りました」（芸能プロ関係者）

見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める同作は、明治時代に正規の訓練を受けた看護師「トレインドナース」を目指した実在の人物らをモデルに描いている。しかし、視聴率は低迷中だ。

平均世帯視聴率13.1％（関東地区・ビデオリサーチ調べ）で歴代ワーストとなった『おむすび』を更新する懸念も一部で広がっている。そんな中で話題となった今回のシーンについて先の芸能プロ関係者は、

「とりたてて印象的なシーンもグッとくるセリフもなく、毎回、淡々と描かれています。そういった面白みのない展開だけに、こうした“細部のズレ”が余計に目立ってしまうのでしょう」

もちろん、これはこれで楽しんでいる、朝の癒しになっている視聴者も多い。

「キャラクターの一貫性のなさや唐突な展開などで酷評された『ちむどんどん』といったような構成の乱れはありませんし、ギャルや栄養士、阪神大震災とあらゆる要素を詰め込み過ぎた『おむすび』のような過剰な設定もない。ただ、淡々とつづられる日記のようにドラマとしての厚みに欠け、映像としての弱さが否めません」（前出・芸能プロ関係者）

看護師編で巻き返せるのか、それともこのまま“静かすぎる朝ドラ”として低迷するのかーー。早くも正念場を迎えている。