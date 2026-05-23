ソフトバンクは２３日、アレクサンダー・アルメンタ投手を支配下登録したと発表した。背番号は「３４」。みずほペイペイで会見を行った左腕は「来日１年目から支配下になることを目標にしてやってきました。とてもうれしく思っている」と喜んだ。アルメンタは２２年から育成選手としてプレーし、今年３月にはメキシコ代表としてＷＢＣに出場した。常時１５０キロ中盤をマークする直球が武器。今季は右脇腹を痛めて出遅れていた