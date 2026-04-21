Photo: 小原啓樹 こんなに小さいのに、プロジェクター!?テクノロジーの進化により、いろいろなものが小型化されました。モバイルバッテリーや充電器も、昔に比べれば小さく薄くなりましたよね。小型化の波は、プロジェクターにも押し寄せています。これ、見てください。手のひらサイズのこの四角い物体、プロジェクターなんですよ。その名も「Pico Projector Special Edition」です。