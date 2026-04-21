Photo: 小原啓樹

こんなに小さいのに、プロジェクター!?

テクノロジーの進化により、いろいろなものが小型化されました。モバイルバッテリーや充電器も、昔に比べれば小さく薄くなりましたよね。

小型化の波は、プロジェクターにも押し寄せています。これ、見てください。手のひらサイズのこの四角い物体、プロジェクターなんですよ。その名も「Pico Projector Special Edition」です。

メタレンズ搭載｢Pico Projector Special Edition」 118,800円 手のひらサイズで最先端。日本初上陸のメタレンズ搭載「Pico Projector Special Edition」 公式ECで見る

Photo: 小原啓樹

サイズは56×43×30mm。重さは約80g。これ、GIZMART限定のスペシャルサイズです。

ガジェットポーチはもちろん、ポケットにも入る超小型プロジェクターとなっております。こんなに小さいプロジェクター、見たことありません。

超小型の秘密は最先端テクノロジー「メタレンズ」

Photo: 小原啓樹

なぜ、こんなに小さいのか。その秘密はレンズにあります。Pico Projectorには、近年話題になっている最先端テクノロジー「メタレンズ」が搭載されています。

メタレンズは、平らなシリコンやガラスの上に並べた微細構造で光を制御する、新しいタイプのレンズです。

従来のレンズは、ガラスや樹脂を成形し、その曲面で光の屈折をコントロールしていました。特にカメラのレンズでは、像のゆがみや色のにじみを抑えるために、何枚もレンズを重ねる必要があり、どうしてもレンズが大きく厚くなりがちでした。

Photo: 小原啓樹

これに対してメタレンズは、1枚の基板上に微細な円柱状の構造（ナノピラー）を無数に配置し、それぞれが光を細かくコントロールします。この仕組みにより、従来よりも薄く小さくできるのです。

ちなみに、Pico Projectorに搭載されているメタレンズは、薄さ0.775mm。1mmより薄いんですよ。これでフルカラーの映像を投影できるんだから、テクノロジーの進化ってすごい。

使い方はいたってシンプル

Photo: 小原啓樹

Pico Projectorは、USB-C端子が1つにレンズが1つという、シンプルな構成。使い方は簡単で、スマートフォンやタブレット、PCとUSB-Cケーブルで接続するだけ。すると、デバイス上に表示されている画面が投影されます。

※映像出力対応のUSB-Cケーブルが必要です。

複雑な設定はゼロ。とにかく繋げば映ります。Pico Projectorにはバッテリーなどは搭載されておらず、電源はデバイス側から供給されます。

Photo: 小原啓樹

解像度は720p。フルHDや4Kといった高解像度というわけではありませんが、気軽に動画や静止画を投影したいというときに、ササッと使えるのは大きなメリットです。

また製品カラーはミッドナイトブラック、コバルトグレー、ゴールド、シルバーの全4色。自分のスタイルに合った色を選べます。

Image: Metaoptics ミッドナイトブラック

Image: Metaoptics コバルトグレー

Image: Metaoptics ゴールド

Image: Metaoptics シルバー

最速割ならお値段118,800円。最先端技術を一足早く堪能しよう

Photo: 小原啓樹

このPico Projectorは、GIZMARTの第六弾プロダクトとして4月23日（木）17:00よりCoSTORY内でクラウドファンディングを開始します。 最速割なら40％オフの118,800円とたいへんお得です。

【最速割】 40%OFF：11万8800円（50個） 【超超早割】 35%OFF：12万8700円（150個） 【超早割】 30%OFF：13万8600円（200個） ※送料込みの価格です。

出先でのプレゼンや、キャンプ時の夜のお楽しみ、お子さんの寝かしつけにと、いろいろな使い方ができるPico Projector。この機会にお手元にいかがですか？