◆プチトリップ気分で、自分をリセット。絶景レストランのおひとりさま特等席5選！オーシャンビュー×アフタヌーンティーほか写真：SCAPESTHESUITEちょっと疲れているな。と思ったら、あえて“ひとり時間”を。心癒される景色とともにおいしい食事を味わえば、気持ちもリセットできるはず。そこで、絶景を望む窓際席×2時間以上滞在×1名予約OK＝おひとりさま特等席とし、編集部おすすめレストランをご紹介。葉山の海を望むアフタ