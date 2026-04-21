プチトリップ気分で、自分をリセット。絶景レストランのおひとりさま特等席5選！オーシャンビュー×アフタヌーンティーほか
◆プチトリップ気分で、自分をリセット。絶景レストランのおひとりさま特等席5選！オーシャンビュー×アフタヌーンティーほか
写真：SCAPESTHESUITE
ちょっと疲れているな。と思ったら、あえて“ひとり時間”を。心癒される景色とともにおいしい食事を味わえば、気持ちもリセットできるはず。
そこで、絶景を望む窓際席×2時間以上滞在×1名予約OK＝おひとりさま特等席とし、編集部おすすめレストランをご紹介。
葉山の海を望むアフタヌーンティーや、緑に包まれた鎌倉のガーデンテラスなど、プチトリップ気分を楽しめるスポットばかり。誰にも気を使わず、のんびり過ごして。
GARDEN HOUSE KAMAKURA／鎌倉の一軒家レストランへ。木漏れ日が心地いいガーデンテラスで贅沢ランチを
美しい景観とおいしい食事でリフレッシュするなら、鎌倉駅より徒歩すぐの「GARDEN HOUSE KAMAKURA」へ。築60年の風情あふれるアトリエと、緑に囲まれたガーデンテラスが魅力的な一軒家レストラン。
おひとりさまにおすすめなのが、旬の食材で仕立てるランチコース「SEASONAL LUNCH COURSE〜Spring〜」。「本日のパスタ」や「豚フィレ肉のロースト」「本日のデザート」など、ちょっと贅沢なラインナップで、日々がんばっている自分へのご褒美にぴったり。
こちらのプランでは、テラス席をリザーブできるのも嬉しいポイント。木々の合間から柔らかな日差しが差し込み、通り抜ける風も心地よく、疲れた心がスッと癒されていくかのよう。開放感あふれるレストランで、心地のいいランチタイムをかなえてみて。
※写真はイメージです
■おひとりさま特等席
このプランのおひとりさま特等席は、木々の間を抜ける風を感じながら癒されるテラス席。緑の中でいただく食事が日ごろの疲れを癒してくれそう。
店舗名：GARDEN HOUSE KAMAKURA
住所：神奈川県鎌倉市御成町15-46
おひとりさま特等席が予約できるプラン：【SEASONAL LUNCH COURSE〜Spring〜】
SCAPES THE SUITE／葉山のおしゃれなホテルレストランで、オーシャンビューもアフタヌーンティーも堪能
海と空に包まれるひとときを求めて、葉山のデザインホテル「SCAPES THE SUITE」へ。都心から約1時間、高級別荘地として知られるエリアに佇み、併設するレストランからは森戸海岸の水平線を一望できる。
ひとりでゆったり過ごすなら、アフタヌーンティーのプランをセレクト。スパークリングワインをいただいたら、葉山の自然から着想を得たスイーツとセイボリーを。季節の移ろいを感じさせるラインナップに大満足。
富士山や江ノ島まで望むロケーションも魅力的で、穏やかな海を眺めていると自然と心が解けていくよう。ドイツ「ロンネフェルト」の紅茶や、葉山「日の出園」のほうじ茶など、各種ドリンクはフリーだから、ゆったりお茶をいただきながら、オーシャンビューの絶景に癒されて。
※写真はイメージです
■おひとりさま特等席
シックなデザインのインテリアで統一され、大きな窓からはオーシャンビューが楽しめるテーブル席がおひとりさま特等席。
店舗名：SCAPES THE SUITE
住所：神奈川県三浦郡葉山町堀内922-2
おひとりさま特等席が予約できるプラン：【アフタヌーンティー】スイーツ・セイボリー等15種+乾杯スパークリング＆ロンネフェルトなどカフェフリー
中国料理 滄／大磯プリンスホテル／絶景スパ＆温泉でバカンス気分。名門ホテルの中華レストランへ
オーシャンビューにとことん癒されたい…。そんなときは、大磯プリンスホテル内「中国料理 滄」へ足を運んでみて。大きな窓いっぱいに広がる相模湾の景色と、自然光が差し込む白を基調とした店内が魅力のレストラン。抜群の眺望に心安らぎ、穏やかな時間を過ごせるはず。
おすすめのプランは、季節の食材をふんだんに使った「ランチコース」。前菜をはじめ、海の幸、肉料理など、伝統の味にモダンなエッセンスを加えた中国料理に舌鼓を。
そして、スパ「THERMAL SPA S.WAVE」の利用付きなのも大きな魅力。食事を楽しんだあとは、温泉とスパでとことんリフレッシュ。目の前には、澄み渡る大空と大海原が広がり、その美しさに心まで満たされていくかのよう。
■おひとりさま特等席
まさしくオーシャンビューがかなうテーブル席がこのレストランのおひとりさま特等席。温かみのある木材と白を基調とした店内で、大きな窓からはプールとともに相模湾を一望。昼間の爽やかな情景や夜の静けさ、時間帯によって異なる雰囲気も魅力。
店舗名：中国料理 滄／大磯プリンスホテル
住所：神奈川県中郡大磯町国府本郷546 大磯プリンスホテル1F
おひとりさま特等席が予約できるプラン：【SPA & LUNCH】季節の食材を使用した本格中華を堪能
鎌倉すき焼きしゃぶしゃぶレストラン Sasho／有名庭師が監修する庭園を眺め、黒毛和牛を味わうひととき
都会の喧騒を忘れて、ゆっくり静かに過ごしたい。そんな休日には、「鎌倉すき焼きしゃぶしゃぶレストラン Sasho」がおすすめ。鎌倉駅から徒歩圏内にありながら、四季折々の美しい景観を楽しむことができる。日本の伝統とモダンなデザインが融合した優美な空間が広がり、日常から少し距離を置くような感覚に。
オズモール限定のランチプランでは、目利きにより仕入れた葉山牛のすき焼きが主役。地元・神奈川が誇る“幻の黒毛和牛”を、こだわりの割り下や出汁で味わって。
そして、窓一面に映り込む緑豊かな光景も、ランチタイムを格別なものに。京都の有名庭師が監修し、設計された池泉式庭園は、どの座席からも楽しむことができる。季節によって移り変わる景色を、美食とともに満喫してみては。
※写真はイメージです
■おひとりさま特等席
代々受け継がれてきた、四季折々の顔を見せる庭園を眺めるテーブル席。木の温もりや丁寧な仕事ぶりがうかがえる壁や床など、そこにいるだけで自然とリラックスした気持ちにさせてくれる、おひとりさま特等席。
店舗名：鎌倉すき焼きしゃぶしゃぶレストラン Sasho
住所：神奈川県鎌倉市扇ガ谷1-11-1
おひとりさま特等席が予約できるプラン：【葉山牛】極上黒毛和牛のすき焼き+記念日プレート（ランチ）
日本料理 縁／庭のホテル 東京／都会の喧騒を忘れさせる。中庭を眺めながら、こだわりの和食を味わって
都心にいながら、緑豊かな景観に包まれるレストランも。それが、庭のホテル 東京の「日本料理 縁（ゆくり）」。水道橋駅から徒歩4分、表通りから一歩奥に入った離れに位置し、喧騒を忘れさせてくれる穏やかな雰囲気に。エントランスから続く中庭は、小川の流れる小さな雑木林をイメージし、約50種類の樹木や草花が植栽されている。
店内に足を進めると、窓一面に青々とした木々が映り込む。降り注ぐ柔らかな陽光も心地よく、席に座るだけでも心がすっきり。
「箱庭」は、おひとりさまにぴったりのランチコース。枡盛りをはじめ、本日のお造りや煮物、手打ち蕎麦など、旬の食材を使ったに和食を楽しむことができる。繊細な和の味わいをゆったりと堪能して。
中庭を眺めながら過ごすランチタイムが、心を静かに整えてくれるはず。
写真：SCAPESTHESUITE
ちょっと疲れているな。と思ったら、あえて“ひとり時間”を。心癒される景色とともにおいしい食事を味わえば、気持ちもリセットできるはず。
そこで、絶景を望む窓際席×2時間以上滞在×1名予約OK＝おひとりさま特等席とし、編集部おすすめレストランをご紹介。
葉山の海を望むアフタヌーンティーや、緑に包まれた鎌倉のガーデンテラスなど、プチトリップ気分を楽しめるスポットばかり。誰にも気を使わず、のんびり過ごして。
GARDEN HOUSE KAMAKURA／鎌倉の一軒家レストランへ。木漏れ日が心地いいガーデンテラスで贅沢ランチを
美しい景観とおいしい食事でリフレッシュするなら、鎌倉駅より徒歩すぐの「GARDEN HOUSE KAMAKURA」へ。築60年の風情あふれるアトリエと、緑に囲まれたガーデンテラスが魅力的な一軒家レストラン。
おひとりさまにおすすめなのが、旬の食材で仕立てるランチコース「SEASONAL LUNCH COURSE〜Spring〜」。「本日のパスタ」や「豚フィレ肉のロースト」「本日のデザート」など、ちょっと贅沢なラインナップで、日々がんばっている自分へのご褒美にぴったり。
こちらのプランでは、テラス席をリザーブできるのも嬉しいポイント。木々の合間から柔らかな日差しが差し込み、通り抜ける風も心地よく、疲れた心がスッと癒されていくかのよう。開放感あふれるレストランで、心地のいいランチタイムをかなえてみて。
※写真はイメージです
■おひとりさま特等席
このプランのおひとりさま特等席は、木々の間を抜ける風を感じながら癒されるテラス席。緑の中でいただく食事が日ごろの疲れを癒してくれそう。
店舗名：GARDEN HOUSE KAMAKURA
住所：神奈川県鎌倉市御成町15-46
おひとりさま特等席が予約できるプラン：【SEASONAL LUNCH COURSE〜Spring〜】
SCAPES THE SUITE／葉山のおしゃれなホテルレストランで、オーシャンビューもアフタヌーンティーも堪能
海と空に包まれるひとときを求めて、葉山のデザインホテル「SCAPES THE SUITE」へ。都心から約1時間、高級別荘地として知られるエリアに佇み、併設するレストランからは森戸海岸の水平線を一望できる。
ひとりでゆったり過ごすなら、アフタヌーンティーのプランをセレクト。スパークリングワインをいただいたら、葉山の自然から着想を得たスイーツとセイボリーを。季節の移ろいを感じさせるラインナップに大満足。
富士山や江ノ島まで望むロケーションも魅力的で、穏やかな海を眺めていると自然と心が解けていくよう。ドイツ「ロンネフェルト」の紅茶や、葉山「日の出園」のほうじ茶など、各種ドリンクはフリーだから、ゆったりお茶をいただきながら、オーシャンビューの絶景に癒されて。
※写真はイメージです
■おひとりさま特等席
シックなデザインのインテリアで統一され、大きな窓からはオーシャンビューが楽しめるテーブル席がおひとりさま特等席。
店舗名：SCAPES THE SUITE
住所：神奈川県三浦郡葉山町堀内922-2
おひとりさま特等席が予約できるプラン：【アフタヌーンティー】スイーツ・セイボリー等15種+乾杯スパークリング＆ロンネフェルトなどカフェフリー
中国料理 滄／大磯プリンスホテル／絶景スパ＆温泉でバカンス気分。名門ホテルの中華レストランへ
オーシャンビューにとことん癒されたい…。そんなときは、大磯プリンスホテル内「中国料理 滄」へ足を運んでみて。大きな窓いっぱいに広がる相模湾の景色と、自然光が差し込む白を基調とした店内が魅力のレストラン。抜群の眺望に心安らぎ、穏やかな時間を過ごせるはず。
おすすめのプランは、季節の食材をふんだんに使った「ランチコース」。前菜をはじめ、海の幸、肉料理など、伝統の味にモダンなエッセンスを加えた中国料理に舌鼓を。
そして、スパ「THERMAL SPA S.WAVE」の利用付きなのも大きな魅力。食事を楽しんだあとは、温泉とスパでとことんリフレッシュ。目の前には、澄み渡る大空と大海原が広がり、その美しさに心まで満たされていくかのよう。
■おひとりさま特等席
まさしくオーシャンビューがかなうテーブル席がこのレストランのおひとりさま特等席。温かみのある木材と白を基調とした店内で、大きな窓からはプールとともに相模湾を一望。昼間の爽やかな情景や夜の静けさ、時間帯によって異なる雰囲気も魅力。
店舗名：中国料理 滄／大磯プリンスホテル
住所：神奈川県中郡大磯町国府本郷546 大磯プリンスホテル1F
おひとりさま特等席が予約できるプラン：【SPA & LUNCH】季節の食材を使用した本格中華を堪能
鎌倉すき焼きしゃぶしゃぶレストラン Sasho／有名庭師が監修する庭園を眺め、黒毛和牛を味わうひととき
都会の喧騒を忘れて、ゆっくり静かに過ごしたい。そんな休日には、「鎌倉すき焼きしゃぶしゃぶレストラン Sasho」がおすすめ。鎌倉駅から徒歩圏内にありながら、四季折々の美しい景観を楽しむことができる。日本の伝統とモダンなデザインが融合した優美な空間が広がり、日常から少し距離を置くような感覚に。
オズモール限定のランチプランでは、目利きにより仕入れた葉山牛のすき焼きが主役。地元・神奈川が誇る“幻の黒毛和牛”を、こだわりの割り下や出汁で味わって。
そして、窓一面に映り込む緑豊かな光景も、ランチタイムを格別なものに。京都の有名庭師が監修し、設計された池泉式庭園は、どの座席からも楽しむことができる。季節によって移り変わる景色を、美食とともに満喫してみては。
※写真はイメージです
■おひとりさま特等席
代々受け継がれてきた、四季折々の顔を見せる庭園を眺めるテーブル席。木の温もりや丁寧な仕事ぶりがうかがえる壁や床など、そこにいるだけで自然とリラックスした気持ちにさせてくれる、おひとりさま特等席。
店舗名：鎌倉すき焼きしゃぶしゃぶレストラン Sasho
住所：神奈川県鎌倉市扇ガ谷1-11-1
おひとりさま特等席が予約できるプラン：【葉山牛】極上黒毛和牛のすき焼き+記念日プレート（ランチ）
日本料理 縁／庭のホテル 東京／都会の喧騒を忘れさせる。中庭を眺めながら、こだわりの和食を味わって
都心にいながら、緑豊かな景観に包まれるレストランも。それが、庭のホテル 東京の「日本料理 縁（ゆくり）」。水道橋駅から徒歩4分、表通りから一歩奥に入った離れに位置し、喧騒を忘れさせてくれる穏やかな雰囲気に。エントランスから続く中庭は、小川の流れる小さな雑木林をイメージし、約50種類の樹木や草花が植栽されている。
店内に足を進めると、窓一面に青々とした木々が映り込む。降り注ぐ柔らかな陽光も心地よく、席に座るだけでも心がすっきり。
「箱庭」は、おひとりさまにぴったりのランチコース。枡盛りをはじめ、本日のお造りや煮物、手打ち蕎麦など、旬の食材を使ったに和食を楽しむことができる。繊細な和の味わいをゆったりと堪能して。
中庭を眺めながら過ごすランチタイムが、心を静かに整えてくれるはず。