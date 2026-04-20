2026年第1四半期の世界のアプリリリース数は、iOSのApp StoreとAndroidのGoogle Playの両方で前年同期比60％増加したことを調査会社が示しました。AIの普及によりモバイルアプリへの依存度は低下すると一部では予想されていましたが、むしろアプリ開発ブームをAIがけん引している可能性があります。App Store is buzzing with new apps in 2026 and it seems AI has a hand behind it - Digital Trendshttps://www.digitaltrends.c