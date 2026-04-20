高松北警察署 高松市内を走行中の電車で少女のスカートの中を盗撮しようとしたとして香川県広域水道企業団の職員の男（38）が逮捕されました。 警察によりますと男は2026年2月20日午後9時25分ごろ、高松市内を走行中の電車でスマートフォンを使って少女のスカートの中を盗撮しようとした疑いが持たれています。 警察の調べに対して男は「少女のスカートの下にカメラを差し向けた」と容疑を認め