「阪神４−３中日」（１８日、甲子園球場）阪神−中日５回戦（甲子園球場）で、球審を務めた原信一朗審判員がヘルメットを着用した。１６日のヤクルト−ＤｅＮＡ戦（神宮）で球審の側頭部にバットが直撃した件を受け、この日、日本野球機構（ＮＰＢ）が審判団に可能な限り着用するように通達。責任審判を務めた福家審判員が「安全のために速やかに着用しましょうということで、伝え受けたので実行させていただいている」と話