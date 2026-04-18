モデルでタレントのアンミカ（54）が18日までに自身のインスタグラムを更新。旅行のオフショットを公開した。「大人のバンドのアルバムジャケットみたいな写真」と書き出したアンミカ。「タイプーケットの@atsushi_416 くんのお誕生日お祝い旅」と紹介した。「初日は、ランチして足ツボ、お昼寝をした後は、ローズウッドホテル内の、海と御神木が美しいレストラン【TA KHAI】へ」と回想。「日が沈み、空の色が変わりゆくの