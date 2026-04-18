モデルでタレントのアンミカ（54）が18日までに自身のインスタグラムを更新。旅行のオフショットを公開した。

「大人のバンドのアルバムジャケットみたいな写真」と書き出したアンミカ。「タイプーケットの @atsushi_416 くんのお誕生日お祝い旅」と紹介した。

「初日は、ランチして足ツボ、お昼寝をした後は、ローズウッドホテル内の、海と御神木が美しいレストラン【TA KHAI】へ」と回想。「日が沈み、空の色が変わりゆくのを、七色のリボンが巻かれた200年超えのバンヤンツリーの下で眺めながら、ふと【生きとし生けるもの全てが、自然の恩恵を受けて生かされているのだなぁ】と、愛する弟のような存在のATSUSHIくんの生誕と重ね合わせ、感慨深い気持ちになりました」と記し「夜は、また新たな表情を持つプーケットの楽しいところに向かいます！」とつづった。

ファンからは「夫さんの姿が格好いいです」「丸ツアーでもゆっくり癒されそうですね」「皆さんイケメンですね」「美しい景色ですね」「写真集の1頁みたいです」「合成かと思った！」などのコメントが寄せられた。