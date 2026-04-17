連合は17日、今春闘での傘下労働組合の賃上げ要求に対する企業側回答について、4回目の集計結果を公表した。平均月額1万6879円で、賃上げ率は5.08％（3回目5.09％）だった。中小労組は1万3394円、4.84％（同5.00％）。連合によると、14日午前時点の計3365労組の回答をまとめた。うち組合員300人未満の中小は2156労組。基本給を一律に引き上げるベースアップ（ベア）額が明確だったのは2600労組で、定期昇給分を除き1万1704円、