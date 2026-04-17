柴咲コウ（C）MBS 柴咲コウが、「日曜日の初耳学」（MBS／TBS系 4月19日22時15分〜）に出演。多忙を極める中でなぜ“裏方”の仕事にまで心血を注ぐのか、ある時期から自身の年齢を意識しないようにしているという「年齢消失」の謎についても言及する。今を彩る現代のカリスマと中継をつなぎ、スタジオ陣全員がインタビュアーとなって一問一答。カリスマたちの人生経験から本音や学びを引き出す話題の企画【リモート