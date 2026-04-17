公務員宿舎の共益費、約280万円を横領したほか、オンラインカジノで常習的に賭博をしていたとして50代の国家公務員の男が書類送検されました。県内でオンラインカジノによる常習賭博の検挙は初めてです。業務上横領と常習賭博の疑いで先月23日に書類送検されたのは、新潟市に住む50代の国家公務員の男です。県警捜査二課などの調べによりますと、男は2023年4月から去年5月までの間、県南部にある国家公務員宿舎の共益費が入った預