（C）Kazuko WAKAYAMA 是枝裕和監督、綾瀬はるか、大悟（千鳥）、耼木里夢（くわき・りむ）が「第79回カンヌ国際映画祭」オープニングセレモニーに出席。映画『箱の中の羊』でレッドカーペットを歩いた。グッチのタキシードとキッズラブゲイトの靴でキリっとキメた大悟は、セキュリティーが付くほど高価なショーメのブローチを胸元に輝かせ、堂々と登場。ひときわ目を引き注目を集めたのは、デコルテの美し