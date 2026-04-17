ピクシーダストテクノロジーズ（PxDT）は4月28日まで、「kikippa イヤホン HERALBONY モデル」の発売を記念した期間限定ポップアップストアを阪急メンズ東京 1F ポップアップエリア（東京・千代田区）で開催している。●世界初のガンマ波サウンド搭載イヤホン 3種のコラボモデルを用意ベースモデルとなった「kikippa」は世界初のガンマ波サウンドを搭載したオープンイヤー型イヤホンだ。入力される音声に含まれる部分信号に40H